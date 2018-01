Velocista americana devolverá medalha A velocista norte-americana Inger Miller, campeã nos 200 m no Mundial de Sevilha, em 1999, terá de devolver a medalha de bronze conquistada no Mundial Indoor de Maebashi, Japão, nos 60 m, no mesmo ano. Inger usou cafeína, um estimulante proibido. Em Pequim, as chinesas Liu Jing, Yang Xuewie e Qiu Xuexiong foram suspensas, por dois anos, por resultados positivos em exames antidoping.