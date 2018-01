Velocista culpa médico por doping A velocista americana Kelli White, afastada de competições por suspeita de doping no escândalo Balco, em 2003, denunciou que um médico fez falso diagnóstico de narcolepsia para receitar um estimulante proibido - apesar de ela nunca ter sofrido tal transtorno do sono, informou nesta segunda-feira o San Francisco Chronicle. O jornal conta ainda que o velocista Tim Montgomery, outro envolvido no caso, declarou em seu depoimento que o psiquiatra Brian Goldman receitou a ele esteróides com nome falso, para que não fosse descoberto.