Velocista dos EUA flagrado por doping O velocista John Capel, campeão mundial dos 200 metros no Mundial de Paris 2003, deu positivo para a substância THC, princípio ativo da maconha, em teste realizado no dia 8 de agosto, informou nesta quarta-feira a Agência Norte-Americana Antidoping (Usada). Em casos como esse, a entidade aplica uma advertência simples, ou seja, a desclassificação da prova disputada. No entanto, a reincidência o levará a ficar afastado das competições por dois anos. Durante os Jogos de Atenas, o técnico do revezamento 4 x 100 dos Estados Unidos, George Williams, foi prudente e não convocou o atleta para a Olimpíada.