Velocista húngaro é pego no antidoping por testosterona O velocista húngaro Gabor Dobos foi flagrado no exame antidoping por excesso nos níveis do hormônio testosterona, e corre o risco de ser banido do esporte pela Associação Húngara de Atletismo, que já o suspendeu preventivamente. Ele disputaria o Campeonato Europeu na próxima semana, em Gotemburgo, na Suécia - disputaria o revezamento 4 x 100. Dobos, de 30 anos, já foi suspenso uma vez por doping, em 2000. Ficou dois anos parado e, em 2003, conseguiu seu melhor resultado internacional: ficou em quinto lugar no ranking mundial dos 60 metros rasos indoor. Ele é o terceiro atleta flagrado em menos de uma semana com excesso nos níveis de testosterona, hormônio sexual masculino, que é utilizado por atletas para aumentar a energia e a capacidade de recuperação física depois da realização de exercícios de alto impacto. Na semana passada, foram pegos dois norte-americanos: o ciclista Floyd Landis, que no domingo anterior havia vencido a Volta da França, e o velocista Justin Gatlin, recordista mundial dos 100 metros rasos e atual campeão mundial e olímpico da prova.