Velocista Tyson Gay faz melhor marca do ano nos 100 m

O velocista norte-americano Tyson Gay registrou na noite de sexta-feira a melhor marca do ano nos 100 m rasos ao vencer a prova no Campeonato Norte-Americano de atletismo, em Indianápolis, com o tempo de 9s84. Ele ficou a 0s07 do recorde mundial da categoria, que pertence ao jamaicano Asafa Powell, com 9s77. "Meu corpo não se sentia tão bem assim há muito tempo", disse Gay. "Estava com a esperança de bater o recorde mundial, mas as condições de vento não estavam muito amigáveis. Ao mesmo tempo, sabia que eu estava pronto para correr mais rápido", acrescentou o atleta de 24 anos. A melhor marca do ano pertencia ao seu compatriota Walter Dix (9s93), estabelecida em 8 de junho. Em 2 de junho de 2006, em Nova York, Gay havia conseguido o tempo de 9s76, o que seria o novo recorde mundial. Mas a Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) não homologou o tempo porque a prova foi disputada com o vento a favor acima do permitido pela entidade. Vale lembrar que Asafa Powell já conseguiu estabelecer o tempo de 9s77 em três oportunidades. A primeira aconteceu em Atenas (Grécia), no dia 14 de junho de 2005. Depois ele voltou a repetir o feito em Gateshead (Inglaterra), no 11 de junho de 2006, e Zurique (Suíça), no dia 18 de agosto do mesmo ano.