Velocistas brasileiros dão vexame Os velocistas brasileiros não precisaram voltar ao Estádio Olímpico de Helsinque nesta terça-feira à tarde, nem enfrentar a chuva. Pela manhã, o estádio recebeu público recorde, mas os três brasileiros que correram os 200 metros, incluindo o veterano André Domingos, em seu sétimo Mundial, foram eliminados na preliminar, a primeira das quatro fases, até a final. A melhor marca dentre eles foi a do estreante Basílio Moraes, que ficou em sexto, na série 4, com 20s99 (vento a favor de 1.3 m/s). André Domingos e Bruno Pacheco correram com vento contra, é verdade, mas segundo o técnico Jayme Neto Jr. os dois poderiam ter ido para as quartas-de-final. "Eles correram muito mal", afirmou Jayme. André disputou a primeira série das eliminatórias, ficou em quinto, com 21s44. Na preliminar, as raias são definidas por sorteio, e André caiu na de número 1, que detesta. "É horrível, sou muito alto, a curva fica muito para fora. Tinha muito vento também. Mas isso não é desculpa, eu sabia que teria dificuldades", ressaltou. O novato Bruno Pacheco disse que André estava nervoso enquanto esperava para entrar na pista. Antes da prova, o treinador disse que André estava muito bem e acreditava, inclusive, que o velocista poderia repetir o seu melhor tempo no nível do mar, de quatro anos atrás, em São Paulo, de 20s33. André ficou mais de um segundo acima disso. Bruno Pacheco disse que também sentiu um grande nervosismo, pela cobrança que estava fazendo a si mesmo. Foi sexto na oitava e última série dos 200 m, com 21s05 (vento contra de 2.7 m/s). A final dos 200 m será nesta quinta-feira, mas as quartas-de-final que seria nesta terça-feira também foram adiadas por causa da chuva da noite. A melhor marca da preliminar foi obtida por Tyson Gay, dos EUA, com 19s99, e vento de 4.3 m/s a favor (para homologação de recordes, por exemplo, esse vento não valeria, o máximo permitido é 2.0 m/s, mas não interfere na classificação). Nos 400 m, Anderson Jorge, com 46s32, não se qualificou - o britânico Timothy Benjamin foi o melhor da etapa, com 44s85.