Vem aí o Campeonato Brasileiro O boxe infantil é desenvolvido de forma organizada, com campeonatos regulares, em apenas quatro países: Brasil, Rússia, Cuba e Estados Unidos. A Associação Internacional de Boxe Amador ainda não reconhece essa categoria, que reúne lutadores entre 13 e 14 anos. Para o próximo ano, as federações de boxe sonham com um campeonato nacional. ''''Todos disputam o Paulista por não haver o Brasileiro'''', disse o técnico Marcos Macedo, de Rio Claro. Como incentivo, os lutadores, muitos de classes sociais carentes, poderão ser favorecidos com o Bolsa Família. Outro evento que contribuirá para o desenvolvimento do boxe infantil está previsto para 2010: a Olimpíada da Juventude, que pela 1.ª vez terá o boxe infantil como esporte de competição.