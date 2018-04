Vencedor da Volta da França em 2006 recorre de suspensão

O norte-americano Floyd Landis, vencedor da Volta da França em 2006 e posteriormente suspenso dois anos por doping na mesma competição, foi ao Tribunal de Arbitragem Esportiva (TAS, em inglês) recorrer da pena. Pela suspensão, confirmada com a presença de testosterona sintética durante a competição, Landis teve cassado o título, que acabou com o espanhol Oscar Pereiro. "Temos a possibilidade de apresentar este recurso ao TAS. O laboratório francês violou diversas normas e procedimentos com um resultado sem sentido e impreciso", explicou Maurice Suh, advogado de Landis, sobre recorrer à última instância. A suspensão de dois anos do ciclista foi confirmada em setembro por um Tribunal independente de arbitragem americano.