Vencedor da Volta da França leva a 'Bicicleta de Ouro'

O espanhol Alberto Contador, vencedor da Volta da França deste ano, venceu o prêmio Bicicleta de Ouro, entregue pela revista francesa Vélo Magazine, que é um dos prêmios mais importantes do ciclismo. "É um grande honra ser o segundo espanhol a receber este prêmio. Grandes figuras do ciclismo conquistaram antes de mim", disse Contador à revista. Antes dele, Miguel Indurain levou a distinção por dois anos: 1992, na primeira edição, e 1993. O vencedor do último da Volta da França obteve um voto mais que o suíço Fabian Cancellara, campeão mundial do contra o relógio. O terceiro colocado, dois votos atrás do espanhol, foi o italiano Paolo Bettini, que conquistou o título de melhor do mundo em estrada e que tentava o bicampeonato. O prêmio é entregue a partir dos votos de 18 jornalistas de todo o mundo, num sistema similar ao usado pela revista "France Football" para a Bola de Ouro. Outros ciclistas famosos que levaram a Bicicleta de Ouro foram o italiano Marco Pantani, vencedor em 1995 e que foi encontrado morto no ano de 2004, e o americano Lance Armstrong, heptacampeão do Tour de France e premiado nos anos de 1999, 2000, 2001 - coincidindo com suas três primeiras conquistas na França -, 2003 e 2004.