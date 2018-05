Vencedores e vencidos

Essa mudança sutil indica as novas formas de relação entre a religião e o futebol. Até pouco tempo atrás havia um aglomerado de santos que protegiam jogadores e equipes. Não existia jogador que não fosse devoto de algum santo. Até os clubes tinham seus protetores: o Corinthians tinha seu fiel aliado em São Jorge; o São Paulo ficava muito próximo do santo até pelo nome. Lembro perfeitamente de álbuns de figurinhas antigas que traziam na página do São Paulo a figura cuidadosamente desenhada do santo, de bata, barba branca e expressão bondosa.

Ao Palmeiras acompanhava toda uma corte de santos italianos a começar pelo tão popular San Gennaro. O céu era amplo, havia muitos santos a quem pedir proteção, sem falar em Nossa Senhora, entidade que ocupava lugar especial nessa constelação. Paulo Machado de Carvalho na preleção que fez aos jogadores, antes da partida final da Copa de 1958, evocou Nossa Senhora de Aparecida. A camisa azul, que o Brasil foi obrigado a usar na partida final, era na verdade uma dádiva, pois era a cor do manto de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. Aparentemente os jogadores se deram por muito satisfeitos.

Como as coisas às vezes davam certo, outras não, não se falava muito nisso. Na Copa de 50, por exemplo, não deu certo. Os jogadores foram acordados e arrancados da concentração no dia da final, para assistir a uma missa, às 7 da manhã, para pedir apoio do céu. Não deu certo. Naquele dia Deus não se manifestou e essa missa matinal ficou meio esquecida. A mudança para os dias de hoje é radical. Não há mais santos, não há mais nem mesmo Nossa Senhora. Há apenas, no dizer e nas declarações dos jogadores, o Senhor Jesus. É a ele, somente a ele, que todos se referem, com algumas exceções para Deus.

Fora o Senhor Jesus e Deus não há mais nada. Acabaram as correntinhas no pescoço, os amuletos e demais sortilégios. A coisa agora é direta. É com Jesus. Nem nossa velha macumba sobreviveu. Não ouço mais falar em Pai de Santo, figura até bem pouco tempo familiar nos clubes. Mesmo treinadores importantes, alguns ainda em atividade, tinham seus pais de santo particulares que intervinham bravamente nas atividades do clube. Não se ouve mais falar deles. Ficou o Senhor Jesus.

Não há jogador que não o evoque, por ocasião de alguma vitória. Parece até que Jesus está sempre do lado dos vencedores. Nunca ele é evocado pelo perdedor. Nunca o perdedor agradece a Jesus por ter terminado a partida bem, sem problemas e intacto. Não, só se agradece a vitória. Talvez seja essa a mudança. Talvez se acreditasse antes que Jesus e Deus olhavam seus filhos de um modo mais igual, perdedores e ganhadores. Numa sociedade como a de hoje é possível que essa noção não tenha mais sentido. Quem ganha é porque tem Jesus e Deus ao lado. E inversamente, ELES também amam os vencedores. Essa é a crença. Talvez assim seja.

Não sei, tudo é muito duvidoso quando se lida com os poderes superiores. Por exemplo, domingo passado Doriva começou uma declaração depois da partida fazendo, em primeiro lugar, um agradecimento a Deus pela vitória do seu Ituano. Na hora fiquei pensando: por que Deus teria preferido o Ituano e não o Santos? Por que Doriva e não Oswaldo de Oliveira? No momento achei que a coisa não tinha cabimento, mas lembrei depois que Oswaldo de Oliveira ganha R$ 400 mil por mês. E só Deus sabe quanto ganha o Doriva. Fica a pergunta: nesse caso, Deus pendeu para o ganhador ou para o perdedor?