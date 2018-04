Uma análise a partir do retrospecto dos pilotos no ano, porém, revela que o desafio do brasileiro é ainda maior. Para ser campeão, ele terá de repetir sua melhor série e torcer para que Button erre como em seus piores momentos. Entre os GPs da China e de Mônaco, Barrichello obteve sua melhor sequência e somou 25 pontos em quatro corridas. Já Button, ao cair de rendimento, conquistou apenas 8 entre as provas da Alemanha e da Bélgica.

O panorama poderá mudar radicalmente caso um dos dois não pontue - mas isso só ocorreu em três das 13 provas. Até nisso, porém, Button leva vantagem: enquanto o inglês "zerou" apenas uma vez, quando caiu na primeira volta do GP da Bélgica, Barrichello abandonou a prova da Turquia a dez voltas do fim e chegou em 10.º na Hungria.