Venda de ingressos do Pan é adiada e só começará no dia 27 A direção do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos do Rio (CO-RIO) anunciou nesta terça-feira que a venda de ingressos para as disputas da competição foram adiadas. Inicialmente prevista para começar nesta quarta-feira, a comercialização das entradas só começará a ser feita no próximo dia 27. E será só para quem puder adquiri-las pela internet, pelo site www.ingressorio2007.org.br (ainda em construção). A venda nas bilheterias só será feita a partir de 1.º julho, exclusivamente nos locais de competição. Em uma coletiva de imprensa num hotel na Barra da Tijuca, os organizadores explicaram os motivos para o adiamento. De acordo com o presidente do COB e do CO-RIO, Carlos Arthur Nuzman, foi preciso refazer todo o sistema de comercialização - a capacidade do site foi aumentada em quatro vezes - por causa da grande procura por ingressos depois do anúncio do início das vendas há cerca de um mês. "A montagem da logística para a venda foi complicada, mas conseguimos elaborar um sistema ímpar e de 1.º Mundo, nunca antes utilizado no Brasil. O torcedor que quiser ver qualquer disputa no Pan terá toda a comodidade e facilidade para adquirir sua entrada", afirmou o dirigente, que ressaltou que agora o sistema poderá vender até 8 mil ingressos simultaneamente. Quem comprar os bilhetes pela internet até 20 de junho, terá a comodidade de recebê-los em casa. Depois dessa data, será preciso comparecer a uma bilheteria para a retirada. As compras poderão ser feitas com cartão de crédito (somente Visa) ou em boleto bancário, que poderá ser pago nas agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O secretário-geral do CO-RIO, Carlos Roberto Osório, ressaltou que as pessoas que não puderem comprar os ingresso pela internet não precisarão ficar preocupadas com o risco de não encontrarem mais entradas. "Todos podem ficar tranqüilos que haverá uma carga grande de ingressos para a venda nas bilheterias", disse. A comercialização de bilhetes de meia-entrada para estudantes e idosos será definida nos próximos dias.