Venda final de entradas da Copa inicia às 7h desta terça

Inicialmente, serão colocadas à disposição dos torcedores 199.519 entradas para 54 jogos. Não haverá ingressos para a abertura, entre Brasil e Croácia, a final e as partidas México x Camarões, Inglaterra x Itália, Argentina x Bósnia, Brasil x México, Espanha x Chile, Camarões x Brasil, Croácia x México e Austrália x Espanha.

A fase de vendas que terá início nesta terça vai se estender até 13 de julho, dia da final da Copa. Só será aceito pagamento por cartão de crédito ou débito e a carga disponível de ingressos será variável. Isso porque, durante esse período, bilhetes não pagos ou devolvidos por torcedores e patrocinadores da Fifa "voltarão para a cesta", ou seja, serão renegociados.

Além disso, a entidade acena com a possibilidade de colocar à venda uma carga suplementar em alguns estádios que ainda não têm a capacidade de público estabelecida com precisão. É o caso, por exemplo, do Itaquerão.

Como o estádio onde ocorrerá a abertura da Copa ainda não foi concluído, a Fifa, apesar de já ter recebido o mapa dos assentos, não pôde fazer a contagem dos lugares diretamente no local. Esse procedimento é importante para que sejam verificados pontos cegos ou lugares que precisem ser reservados para a transmissão de TV. Por isso, no caso do Itaquerão, só 59.955 bilhetes foram colocados à venda para cada jogo, embora a estimativa seja de que o estádio comporte 68 mil torcedores.

Num primeiro momento, os bilhetes só poderão ser comprados pelo site da Fifa (www.fifa.com/ingressos), mas, a partir de 1.º de junho, também haverá a possibilidade de adquiri-los nos centros de distribuição de ingressos que começarão a ser abertos pela entidade nas cidades-sede da Copa do Mundo.

Em São Paulo haverá três centros de distribuição. O primeiro, que será aberto na sexta-feira, vai funcionar no Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1361), inicialmente apenas às sextas (das 12h às 20h), sábados e domingos (das 10h às 18h). A partir de 2 de maio, o local vai abrir todos os dias. Os outros dois centros - no Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000) e na Rua XV de Novembro, 347 - só começarão a operar em 1.º de junho.