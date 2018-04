Venezuelanos exigem rapidez no caso de Rebeca Gusmão

O presidente do Comitê Olímpico da Venezuela, Eduardo Álvarez, exigiu rapidez no caso do possível doping da nadadora brasileira Rebeca Gusmão, suspensa de forma temporária pela Federação Internacional de Natação (Fina). Álvarez se referiu em comunicado à situação de Rebeca, que conquistou as medalhas de ouro nas provas dos 50 e os 100 metros livres da última edição dos Jogos Pan-americanos, que aconteceram no Rio de Janeiro. Estes resultados influenciaram diretamente na participação da venezuelana Arlene Semeco, prata nas duas provas. "Não devemos jogar fora todo o esforço de uma atleta, de seu treinador, de um país, em uma competição que não se vence com fair play", declarou Álvarez, também ministro de Esportes da Venezuela. O dirigente disse que, mais do que o resultado das medalhas, é necessário proteger a saúde e a integridade de uma atleta. "As medalhas obtidas por uma nação são importantes, mas acima disto está a saúde e a integridade da atleta", afirmou. "Nós como organização e como país exigimos uma pronta resposta das entidades internacionais envolvidas na decisão, quando finalmente se tomará um veredicto que estará dando, mais uma vez, uma demonstração de luta contra o doping em nível mundial", concluiu Álvarez.