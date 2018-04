Venilton Teixeira avança e garante 2ª medalha do Brasil no Mundial de Tae Kwon Do O Brasil assegurou a sua segunda medalha no Mundial de Tae Kwon Do, que está sendo realizado em Chelyabinski, na Rússia. Nesta sexta-feira, Venilton Teixeira se classificou para as semifinais da categoria até 54kg, o que lhe garante ao menos o bronze, pois não existe a disputa do terceiro lugar na competição.