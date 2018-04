Venilton Teixeira fatura bronze no Mundial de Tae Kwon do

O brasileiro Venilton Torres Teixeira ficou com a medalha de bronze, neste sábado, no Mundial de Tae Kwon Do, disputado na cidade russa de Chelyabinski. Ele foi derrotado pelo russo Stanislav Denisov por 20 a 17 na semifinal da categoria até 54kg, mas levou a medalha porque não existe disputa de terceiro lugar na competição.

Venilton foi superado neste sábado após vencer quatro lutas na sexta-feira. Com a queda na semifinal, ele repetiu o desempenho de Iris Sing, que faturou o bronze na categoria até 46kg ao ser superada na semifinal pela tailandesa Panipak Wongpattanakit, na quarta-feira.

Com estas duas medalhas, o Brasil já alcança seu melhor resultado em Mundiais. Até então a referência era a única medalha conquistada no Mundial do México, em 2013. Guilherme Dias conquistara o bronze na categoria até 58kg.

Além de Venilton, outros três brasileiros competiram neste sábado. Mas não conseguiram ir longe em suas chaves. Guilherme Felix, na categoria acima de 87kg, foi quem mais avançou. Ele foi eliminado nas oitavas de final pelo marfinense Firmin Zokou por 7 a 4. Antes da queda, ele venceu duas lutas, contra o malinês Diabate Toumani e o finlandês Teemu Heino.

Na categoria até 87kg, John Lee Silva foi derrotado logo na estreia, pelo grego Apostolos Telikostoglou. No feminino, Raphaella Galacho também caiu na primeira luta, contra a sul-coreana Hyeri Oh, pela categoria até 73kg.