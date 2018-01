Vento adia regata da America?s Cup Os ventos estiveram fracos no Golfo de Hauraki e mais uma vez foi adiada a quarta regata da melhor-de-nove da America?s Cup, em Auckland, na Nova Zelândia. O sindicato suíço Alinghi tem três vitórias sobre o Team New Zealand, que defende a taça em casa. O bilionário suíço Ernesto Bertarelli - que também faz parte da tripulação de seu veleiro, sonhava em conquistar o título já neste sábadoe. Os veleiros chegaram a zarpar do porto, onde o barco neozelandês foi acompanhado por uma imensa massa de torcedores, mas tiveram de voltar.