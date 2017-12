Vento atrasa etapa da Louis Vuitton Por causa da falta de condições, pouco ou muito vento, a sétima rodada da Louis Vuitton Cup, que acontece no Golfo de Hauraki, em Auckland, Nova Zelândia, só terminará na data prevista para o início da oitava fase, na próxima terça-feira. A sétima rodada deveria ter acontecido entre 1º e 10 de outubro, com mais cinco dias de reserva, mas pela falta ou excesso de vento, várias disputas não foram realizadas. Nesta e na próxima rodada, os nove barcos de sete países que participam da Louis Vuitton competem dois a dois, no esquema todos contra todos (round robin). Quem lidera a competição é o veleiro americano One World. Em segundo lugar, está o barco suiço Alinghi Challenge, que, nesta fase, perdeu apenas para o líder. O barco americano Oracle BMW está em terceiro lugar depois de uma performance irregular nesta etapa. Começou ganhando quatro disputas consecutivas, perdeu três seguidas e acabou conseguindo o terceiro lugar, vencendo o veleiro sueco Victory Challenge, no seu último dia de corrida. Para o último dia desta etapa, está marcada a disputa entre os barcos italianos Prada Challenge - atual campeão da Louis Vuitton, que não está tão bem quanto era esperado - e Mascalzone Latino. As eliminatórias da competição vão até janeiro. O vencedor da Louis Vuitton disputa, em fevereiro, o título da America?s Cup com os neo-zelandeses, atuais campeões da prova.