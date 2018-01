Vento atrasa veleiros na Regata A calmaria prejudicou a chegada dos veleiros à Ilha de Trindade, na tarde desta quarta-feira. Com ventos de apenas três nós (cerca de 5,5 quilômetros), os barcos que disputam a Regata Eldorado-Brasilis não conseguiram cruzar a linha de chegada no horário previsto, depois do almoço. A previsão é que o primeiro colocado - o veleiro carioca "Vó Zizinha" - chegaria na madrugada de quinta, com atraso de cerca de 15 horas. "Como os ventos que sopram na direção nordeste estavam muito fracos e a entrada na ilha é pelo sudeste, os comandantes não conseguiram aproximar os barcos", disse o repórter Ari Pereira Jr, da Rádio Eldorado, que acompanha a prova no rebocador "Tridente", da Marinha do Brasil. O rebocador só deverá chegar à ilha na manhã desta quinta-feira, acompanhando os últimos veleiros da flotilha. No começo da noite desta quarta, o "Vó Zizinha" mantinha pequena vantagem sobre o "Daslu/Portugal Telecom Brasil", o veleiro com tripulação feminina, deixando em terceiro, com pouco mais de 100 metros de distância, o "Quiricomba/Opportunity", do Grêmio da Escola Naval. Depois de cruzar a linha de chegada, os cronômetros são desligados. A maioria dos 13 veleiros que participa da disputa tem reparos para fazer para a largada para a segunda perna. O atraso na chegada dos veleiros à Ilha de Trindade já impediu que o recorde do "Touchê", na perna de ida, fosse batido. Em 2001, o "Touchê", do comandante Ernesto Breda, chegou à Trindade em 96h02m13. Entretanto, a direção da prova ainda mantém a expectativa que o recorde geral da competição, também do "Touchê", com 181h49m, possa ser superado. A 4ª Regata Eldorado-Brasilis é uma realização da Rádio Eldorado, com patrocínio da Mitsubishi Motors e apoio da Marinha do Brasil, Prefeitura Municipal de Vitória e Iate Clube do Espírito Santo.