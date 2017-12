Vento fraco prejudica Scheidt em Kiel O terceiro lugar no primeiro dia de disputa da Semana de Vela de Kiel, na Alemanha, que termina domingo, não desanimou Robert Scheidt, em busca do tricampeonato da competição. Scheidt conquistou um terceiro, um quarto e um quinto lugares nas três regatas desta quarta-feira e somou 12 pontos perdidos. A liderança é do inglês Paul Goodison, com 8. ?Não foi fácil velejar. Os ventos estavam muito fracos e oscilando demais. Levando isso em consideração, acho que o dia não foi tão ruim.? Nesta quinta-feira, serão disputadas mais três regatas.