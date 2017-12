Vento volta a adiar Louis Vuitton Mais uma vez a última disputa do primeiro round robin ? todos contra todos, dois a dois ? da Louis Vuitton Cup foi adiada. O excesso de vento impediu a regata entre os barcos das equipes italianas Prada e Mascalzone Latino. A disputa deve ocorrer nesta quarta-feira às 10h30 (horário local), seguida, à tarde, das regatas do segundo round robin. As disputas: OneWorld Challenge (EUA) e Mascalzone Latino; Oracle BMW (EUA) e Prada; GBR Challenge (Inglaterra) e Team Dennis Conner (EUA), Alinghi (Suíça) e Le Défi (França).