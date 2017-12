Ventos atrasam chegada de veleiros na Volvo Ocean Race Com o barco holandês ABN Amro 1 na liderança, os ventos fracos na costa da Grã-Bretanha fizeram a organização da Volvo Ocean Race mudar a regata entre Portsmouth, na Inglaterra e Roterdã,na Holanda. A competição, que deveria terminar no sábado, agora teve sua chegada adiada para domingo. A 8.ª etapa deveria acabar em cinco dias, mas, por conta dos ventos fracos, os barcos estão no mar há esse tempo e ainda faltam 926 km até a Holanda. O Brasil 1 segue em terceiro na competição, cerca de um quilômetro atrás do Ericsson, veleiro sueco que está na vice-liderança.