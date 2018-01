Ventos fortes levam Scheidt ao título O iatista Robert Scheidt confirmou o favoritismo ao ficar com o título da Semana Pré-Olímpica de Santos. Venceu duas das três regatas da classe Laser, programadas para o último dia de competições, e somou seis vitórias em seis regatas disputadas desde sábado, no Iate Clube de Santos. Nesta temporada, o iatista também ganhou o Sul-Americano, no Uruguai. Os torneios são considerados por Scheidt - campeão olímpico em Atlanta, em 1996, e medalha de prata nos Jogos de Sydney, em 2000 - preparatórios para as competições da Europa este ano, principalmente o Mundial da Irlanda. "Estou feliz com o resultado. Foi um ótimo treinamento para as competições na Europa", afirmou Scheidt, que participará, a partir deste mês, das Semanas de Kiel, na Alemanha, e de Spa, na Holanda, que estão entre as provas mais importantes do ano. Após vencer quatro regatas sábado e domingo, hoje Robert foi para a raia, em Santos, com o objetivo de defender a vantagem obtida. Ajudado pelos ventos fortes, o que favorece o seu estilo agressivo de velejar, repetiu os bons desempenhos e conquistou mais duas vitórias. Com o título assegurado, desistiu de disputar a última regata. "As condições de vento melhoraram bastante a partir do segundo dia. Os ventos do quadrante leste chegaram a 15 nós, o que superou as expectativas de todos os competidores, tornando as regatas mais atrativas e disputadas." Enquanto não viaja, Scheidt vai aproveitar o próximo fim de semana para ganhar experiência na classe Star. Vai disputar a Taça Santa Constância, em Ilhabela (SP). Depois, nos dias 9, 10 e 11 participará do torneio do 7º Distrito, também na Star. O velejador não espera alcançar resultados excepcionais. "Se eu ficar entre os cinco primeiros, estará muito bom."