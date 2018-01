Ventos impedem disputa da classe Star Ventos fortes impediram nesta segunda-feira a disputa da classe Star no Mundial de Vela, em Cádiz, com as duplas brasileiras Torben Grael/Marcelo Ferreira e Alessandro Pascolato/Ronald Seifert. Na Mistral, Ricardo Winicki terminou o primeiro dia em 18º entre 118 inscritos, com 22 pontos perdidos. No feminino, que luta para ir a Atenas, Carol Borges foi a 46ª de 65 velejadoras.