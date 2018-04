Venus, Kerber e Radwanska estreiam com vitória no Torneio de Montreal Duas candidatas ao título no Torneio de Montreal, a norte-americana Venus Williams e a polonesa Agnieszka Radwanska estrearam com vitórias tranquilas nesta quarta-feira. A ex-número 1 do mundo chegou a aplicar um "pneu" na checa Barbora Strycova no triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.