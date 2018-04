Venus Williams jogará no Brasil e aumenta lista de tenistas estrangeiros no País

SÃO PAULO - Depois da confirmação de que Rafael Nadal jogará o Brasil Open, os fãs de tênis receberam outra boa notícia: Venus Williams, campeã de sete Grand Slams, é a estrela do WTA de Florianópolis, que será realizado entre 23 de fevereiro e 3 de março na capital catarinense.

Com a vinda da número 26 do ranking feminino, o País reforça o bom momento na aquisição de torneios de grande porte e se mostra cada vez mais atraente para os principais jogadores. Afinal, desde dezembro, pisaram em solo brasileiro Novak Djokovic, Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga, Serena Williams e Caroline Wozniacki.

"Estamos trabalhando há bastante tempo para comprar vagas no calendário. Como não existem datas livres, é preciso comprar de alguém", disse o presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jorge Lacerda. "Aproveitamos a crise no ano passado e trouxemos o torneio que era de Marbella (Espanha). Foi muito importante para nós", disse o dirigente, a respeito da competição em Florianópolis.

O Brasil, que não recebia um torneio da WTA desde 2002, terá outro campeonato feminino em 2014, no Rio. A cidade também receberá, na próxima temporada, um ATP 500. O Brasil Open, que é da série 250, continuará em São Paulo.

"No ano que vem, o maior calendário da América do Sul será no Brasil", destacou Lacerda. "E a vinda dos grandes nomes, como Djokovic e Federer, com quadras lotadas, mostrou que temos público para o tênis no País."

Lacerda afirmou que Florianópolis receberá 19 atletas do top 100. Das confirmadas, a melhor ranqueada após Venus é a cazaque Yaroslava Shvedova, 28.ª. O Brasil terá direito a dois convites - uma deles será de Teliana Pereira, 1.ª do País e 164 .ª do mundo.

Aberto da Austrália

O bom momento do tênis brasileiro não chegou, contudo, à Austrália. Mesmo em uma chave considerada fácil, Thomaz Bellucci perdeu na primeira rodada do Grand Slam para o esloveno Blaz Kavcic, 93.º, por 6/3, 6/1 e 6/3.

Roger Federer, que busca o penta, venceu o francês Benoit Paire (6/2, 6/4 e 6/1). Andy Murray também não concedeu sets ao derrotar o holandês Robin Hasse por 6/3, 6/1 e 6/3.

Serena Williams torceu o pé direito mas, mesmo machucada, aplicou duplo 6/0 na romena Edina Gallovits-Hall. Atual campeã, Victoria Azarenka derrotou a grega Eleni Daniilidou por 6/1 e 6/4. A bielorrussa, que enfrentará Monica Niculescu na 2.ª rodada, tem real interesse na lesão de Serena - estão no mesmo lado da chave e podem se enfrentar na semifinal.