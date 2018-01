Venus Williams leva "pneu" e deixa o WTA de Luxemburgo Uma das favoritas ao título do Torneio de Tênis de Luxemburgo, a tenista norte-americana Venus Williams foi surpreendida e derrotada nesta quinta-feira pela polonesa Agnieszka Radwanska, número 95 do mundo, por 2 sets a 0, com direito a "pneu" no segundo set: parciais de 6/3 e 6/0. Essa foi a segunda partida disputada por Williams depois de três meses de recuperação por causa de uma lesão no pulso. Com a vitória desta quinta, Radwanska vai enfrentar nas quartas-de-final a russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número um. Outra favorita eliminada nas oitavas-de-final foi a russa Nadia Petrova, cabeça-de-chave dois, que caiu diante da francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima fase, Dechy vai enfrentar a ucraniana Alona Bondarenko. Já a italiana Francesca Schiavone não teve problemas para eliminar a sua compatriota Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Schiavone enfrentará a suíça Patty Schnyder, número nove do mundo. O Torneio de Luxemburgo conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 600 mil em prêmios.