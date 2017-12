Venus Williams vence Hingis e avança em torneio na Polônia No duelo de duas ex-número 1 do mundo, a norte-americana Venus Williams se deu melhor e derrotou, nesta quinta-feira, a suíça Martina Hingis por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4 -, pelas oitavas-de-final do WTA de Varsóvia, na Polônia. Cabeça-de-chave número 7, Willliams terá pela frente, nas quartas, a russa Svetlana Kuznetsova, que passou facilmente pela búlgara Tsvetana Pironkova por 2 a 0 (6/3 e 6/1). Quem também não teve trabalho para se classificar no torneio polonês, que distribui 600 mil dólares em prêmios, foi a sérvia Ana Ivanovic. Com 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/2 -, Ivanovic bateu a suíça Patty Schnyder, cabeça-de-chave número 2 da competição. Pelo Torneio de Estoril, em Portugal, as favoritas ao título venceram e avançaram às quartas-de-final. A espanhola Lourdes Dominguez (cabeça 3) bateu a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), a chinesa Jie Zheng (cabeça 6) derrotou a espanhola Laura Pous por 2 a 1 (6/2, 2/6 e 6/3), a francesa Emilie Loit (cabeça 7) ganhou da argentina Natália Gussoni com um duplo 6/2 e a chinesa Na Li (cabeça 8) eliminou a checa Katerina Bohmova por 2 a 0 (6/1 e 6/0).