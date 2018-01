Vera Zvonareva conquista o Torneio de Cincinnati A tenista russa Vera Zvonareva conquistou neste domingo o título do Torneio de Cincinnati, válido pelo circuito WTA, após vencer na final a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. A tenista, número 50 do mundo, alcançou assim o quinto título de sua carreira. Este ano ela também venceu em Birmingham (Inglaterra) - além de ter sido bicampeã em Memphis (Estados Unidos) e em Bol (Croácia). Zvonareva foi muito superior a Srebotnik, cabeça-de-chave nº 4 do torneio e nº 24 do ranking mundial, que errou muito desde o começo do confronto.