Vergonha no Palestra Itália

E não é que os fantasmas do Palestra Itália aprontaram de novo! E que hora para eles aparecerem. Na última rodada. No decisivo jogo que colocaria o Palmeiras na Taça Libertadores de 2008. Bastava uma vitória sobre o Atlético-MG, mas faltou força ao time alviverde. Derrota por 3 a 1 e a sétima colocação, com 58 pontos. Vergonhoso! Vaias da torcida para a equipe. "Fomos incompetentes", constatou o goleiro Diego Cavalieri. O técnico Caio Júnior pediu desculpas aos torcedores e, envergonhado, colocou o cargo à disposição. Vai definir seu futuro hoje. O fantasma se mostrou presente ontem em várias formas. No nervosismo dos atletas, na falta de pontaria e de atenção e na desorganização do time. O goleiro Juninho, do Atlético, também ?assombrou? o adversário, com belas defesas. A perda da vaga na Libertadores, entretanto, é culpa do próprio Palmeiras. Toda vez que o time precisou de suas próprias forças fracassou. Nenhum torcedor se esquece da partida de um mês atrás, pela 34ª rodada: um tropeço inacreditável contra o fraco Juventude (1 a 0), em pleno Palestra - assim como aconteceu na 16ª rodada, quando perdeu de 2 a 1 para o Sport. Os pontos fizeram falta. Exemplos recentes, sem precisar voltar muito no tempo, para catalogar os fracassos da equipe. Ontem, a festa estava programada. Palestra lotado, torcida confiante. Era só fazer um golzinho e não tomar nenhum para chegar ao torneio continental. Na teoria, trabalho fácil. Não para o Palmeiras. Em nenhum minuto os donos da casa mereceram a vitória. Levaram pressão dos mineiros no começo, saíram atrás no placar. Empataram, levaram o segundo gol e, a partir daí, se perderam em campo. Desestruturado, o time ia para frente em busca da virada. Deixava espaços para o contra-ataque, levou o terceiro e ouviu vaias dos torcedores, incrédulos com o resultado. Eles não acreditavam no que acontecia. 2007 prometia ser um ano diferente para o clube. A nova diretoria apostou no trabalho de Caio Júnior, que no ano anterior levou o Paraná à Libertadores. Logo no Estadual, o time não passou nem sequer à semifinal. E na Copa do Brasil caiu na segunda fase. Os fracassos, no entanto, não abalaram o prestígio do treinador. Ele ganhou apoio da cúpula alviverde e acreditava que daria a volta por cima no Brasileiro. Não exatamente com o título, mas com a vaga no torneio continental. Apesar de alguns tropeços ao longo da competição, o time chegou à última rodada precisando de apenas uma vitória em casa. Não conseguiu. O placar poderia ter sido diferente se Rodrigão, sozinho, não cabeceasse para fora logo no começo do jogo. Se Deyvid Sacconi tivesse conseguido empurrar a bola para o gol quando a partida ainda estava no 0 a 0. Ou se Juninho não tivesse feito duas belíssimas defesas no segundo tempo, evitando a virada palmeirense. A tarde de ontem não era mesmo alviverde. Aos 32 minutos, Éder Luís fez o primeiro dos atleticanos. Três minutos depois, Edmundo, de pênalti, empatou. Na etapa final, os visitantes tomaram conta da partida - Marinho marcou aos 16 e Eduardo, aos 33. O Palmeiras sentiu a ausência do suspenso Valdivia, apesar da boa atuação de Edmundo (no 1º tempo). Quem assistiu ao jogo deve ter imaginado que era o Atlético-MG que lutava pela Libertadores. O time mineiro chegou, isso sim, à Copa Sul-Americana. A vaga que o time paulista pretendia acabou com o Cruzeiro, que venceu o América-RN (2 a 0). O domingo alviverde só não foi de tristeza geral porque o Corinthians acabou rebaixado. E foi justamente essa a única comemoração dos torcedores: vibrar com a queda do rival.