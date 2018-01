Vermeulen fica com a pole na etapa da Turquia da MotoGP Sob chuva, o australiano Chris Vermeulen surpreendeu ao conquistar neste sábado a pole position do Grande Prêmio da Turquia de MotoGP, a primeira de sua carreira. O novato marcou o tempo de 2min04s617 no circuito de Istambul. O norte-americano Nicky Hayden, da Honda, ficou em segundo lugar, seguido do espanhol Sete Gibernau (Ducati). O italiano Loris Capirossi, também da Ducati e líder do Mundial, vai largar na quarta posição. O atual pentacampeão do mundo Valentino Rossi (Yamaha) sairá apenas na 11ª posição no grid. A corrida, terceira etapa da temporada, acontece neste domingo às 9 horas de Brasília. Confira os dez primeiros do grid: 1º) Chris Vermeulen (AUS) - Suzuki, 2min04s617 2º) Nicky Hayden (EUA) - Honda, 2min04s823 3º) Sete Gibernau (ESP) - Ducati, 2min05s003 4º) Loris Capirossi (ITA) - Ducati, 2min05s540 5º) John Hopkins (EUA) - Suzuki, 2min05s700 6º) Randy De Puniet (FRA) - Kawasaki, 2min06s102 7º) Casey Stoner (AUS) - Honda, 2min07s277 8º) Shinya Nakano (JAP) - Kawasaki, 2min07s294 9º) Colin Edwards (EUA) - Yamaha, 2min07s344 10º) Kenny Roberts Jr (EUA) - KR211V, 2min07s345