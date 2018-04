Vettel: fera na pista, garotão fora dela

SÃO PAULO - Alguns pilotos conquistam o título mundial na Fórmula 1 e, além da capacidade profissional, deixam outros valores agregados ao feito. Entram para a história também por sua lisura, aproximação com a torcida, disponibilidade, desprendimento. Há um consenso na competição, por exemplo, de que Sebastian Vettel, bicampeão este ano, aos 24 anos, é um dos que mais expõem sua sensibilidade, o lado humano, o carinho com que trata a todos.

Hoje, em Interlagos, o eficiente piloto alemão da Red Bull vai tentar tornar-se o recordista absoluto de pole positions numa temporada, que divide atualmente com o inglês Nigel Mansell, que em 1992, com Williams, largou 14 vezes em primeiro.

Todos já conhecem bastante dos dotes técnicos de Vettel. O que poucos sabem é como é a vida desse fenômeno de precocidade da Fórmula 1. Vettel a descreveu um pouco para o Estado.

"Amo a natureza. Moro na Suíça, numa propriedade cercada de árvores, campos'', diz. "Necessito de atividades ao ar livre, por isso ando muito de bicicleta, escalo montanhas, jogo futebol, tudo com meus amigos de infância, da época de escola.''

O contrato com a Red Bull faz de Vettel um dos esportistas mais bem pagos atualmente. "Mas não foi sempre assim. Tenho duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Não era possível para o meu pai bancar as despesas de correr de kart'', recorda o bicampeão.

Ele ainda era criança quando passou a ter o apoio da Red Bull. "Lembro-me de a primeira verba de patrocínio que recebi, 5 mil marcos (cerca de R$ 5 mil hoje).'' Depois disso, a empresa investiu na sua formação até levá-lo à Fórmula 1. "Sou muito grato a Helmut Marko, não só por custear minha carreira, mas por estar sempre por perto me orientando.'' Marko, ex-piloto, é o responsável pelo programa de formação de talentos da Red Bull.

"Minha família fez alguns sacrifícios por mim. Agora é a hora de eu dar a minha parte'', conta Vettel. E o irmão mais novo, Fabian, 12 anos, quer seguir os seus passos. "Sim, o estou ajudando no kart e no desafio que é o automobilismo, tão difícil dentro quanto fora das pistas.''

Na pequena Kreuzlingen, próxima a Constança, Vettel vive com a namorada, relação iniciada ainda no tempo do colegial. E, depois do GP do Brasil, o piloto da Red Bull curtirá as "necessárias'' férias, como definiu, sem citar o local. "O sol recarrega minhas energias, mas amo o inverno, a neve também.''

No domingo do GP de Abu Dabi, prova anterior à de São Paulo, Vettel foi assistir ao show de Paul McCartney. Naquela corrida, ganhou da TV alemã RTL uma guitarra, pois gosta de tocar. "Levei a guitarra no show. Você pode imaginar quão embaraçoso foi para mim pedir licença para todo mundo, a fim de chegar na minha cadeira, com aquele volume enorme na mão'', contou. "Mas Paul foi muito gentil, simpático, conversamos, autografou a guitarra.''