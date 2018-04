Viajando com os fanáticos

Depois do jogo com o Goiás, no domingo, voltei de Goiânia no vôo em que estava não só a equipe do Corinthians, mas também muitos torcedores da ''''Fiel''''. Eles fizeram uma bagunça danada, que começara já no aeroporto - ou melhor, já no estádio, porque havia cerca de 15 mil corintianos no Serra Dourada. Cantaram quase o tempo todo. Também pediram autógrafos ou, no caso de alguns como Gustavo Nery, para jogar um pouco mais... Comecei a me lembrar do livro de Nick Hornby, Febre de Bola, em que acompanha - como um deles - os torcedores fanáticos do Arsenal e tenta entender que espécie de obsessão é essa que leva tanta gente ao ponto de gastar e brigar por ela. No mesmo dia, notícias vindas da Itália contavam que um torcedor da Lazio tinha sido morto por uma bala disparada por um policial, o que causou uma série de protestos em todo o país e suspendeu dois jogos daquela rodada. Violência e futebol se aproximam não é de hoje, mas não consigo deixar de me espantar com tanta agressividade, com a forma pela qual esses torcedores depositam tanto ressentimento numa atividade cuja graça está, justamente, em não levar muito a sério. Uma coisa é torcer, é entrar no clima emocional de uma partida e vibrar com as oportunidades ou xingar quem as desperdiça; outra é sair de si, partir para a ignorância, confundir diversão com auto-afirmação. Seria utópico pedir que haja consciência dessa fronteira? No avião, alguns batiam nos compartimentos de bagagem como se fossem tambores, e outros davam muito trabalho às comissárias desobedecendo aos avisos para apertar cinto e desligar celular e dando cantadas de má fatura. Embora a maioria saiba que o time é fraco e que sem as defesas vistosas de Felipe e a ajuda involuntária do Goiás o clube já estaria matematicamente rebaixado, não pude deixar de pensar que essa mesma trupe achou que a MSI faria dele campeão brasileiro, sul-americano e mundial e, ainda, dono de um estádio moderníssimo... E agora está aí, comemorando pelo segundo ano seguido a não-queda - e olhe que esta ainda nem foi garantida. É claro que é bonito ver essa torcida viajando até Goiânia para incentivar o time. E cantando versos como ''''Corinthians/ Corinthians, minha vida/ Corinthians minha história'''' ou ''''É o time do povo, é o Coringão/ Vamos jogar com raça e coração'''' ou até ''''Aqui tem um bando de louco/ Louco por ti, Corinthians/ E aqueles que acham que é pouco/ Eu canto por ti, Corinthians'''' e ''''Deixa de besteira/ Segunda divisão/ É coisa pro Palmeiras'''' - conforme pude anotar. (Por falar nisso, a do Arsenal é a mais bonita canção de torcida que conheço.) Mas veja outros versos: ''''Ooooô, corintiano maloqueiro e sofredor/ Graças a Deus!''''; ''''Nunca vou te abandonar/ Porque eu te amo, Corinthians''''; ''''A, e, i/ Vamos invadir'''' - e outros com palavrões e ameaças violentas. Parecem meio crianças meio bichos. Um deles me diria que em todas as torcidas é assim e nem todo mundo que ameaça agride de fato. Perfeito. Eis o teatro do futebol, com suas influências inclusive sobre o jogo. Pois o que faz um sujeito errar uma finalização fácil ou cometer um pênalti inútil? A pressão do local e do momento: ele executaria com perfeição o mesmo lance no meio-campo sem marcação, digamos; e a torcida é parte dessa pressão, assim como da empolgação. Longe de ser o ''''intuitivo'''' que a crônica quer, a luta do jogador - como a do toureiro ou boxeador - é para manter a cabeça no lugar, é para preservar a clareza. Mas o torcedor também precisa disso. Acabou o jogo, meu amigo, vá cuidar da vida. Não de seu oposto.