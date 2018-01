Etiene Medeiros lidera eliminatórias nos 50 m costas no José Finkel

Vice-campeã mundial nos 50 metros costas em Kazan, Etiene Medeiros não teve dificuldade para cravar o melhor tempo das eliminatórias da prova no Troféu José Finkel, nesta sexta-feira, em São Paulo. Mesmo nadando mais de um segundo acima do tempo registrado na Rússia, Etiene liderou a prova com folga na manhã desta sexta. As finais serão disputadas a partir das 18h30.

Etiene, do Sesi, marcou o melhor tempo das eliminatórias com 28s58 - em Kazan, levou a medalha de prata com 27s26. A segunda mais rápida, Andrea Berrino, não passou dos 29s35. No fim da tarde, Etiene vai buscar confirmar o favoritismo, como já fez nos 50 metros livre, quando faturou o ouro na quarta-feira.

Na versão masculina da prova, o melhor tempo foi registrado por Daniel Orzechowski. O nadador do Pinheiros marcou 24s82. Ele foi seguido dos companheiros de clube: Fábio Santi (25s62) e Henrique Machado (25s87).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos 50 metros borboleta feminino, Daynara de Paula, do Sesi, e Bruna Rocha, do Corinthians, empataram nas eliminatórias. Ambas marcaram 27s26. Daynara, contudo, segue sendo a favorita, por ser a recordista sul-americana da prova.

No masculino, Marcelo Chierighini, do Pinheiros, desbancou Nicholas Santos, vice-campeão mundial em Kazan. O mais veloz anotou 23s68, contra 23s86 do experiente atleta da Unisanta. Henrique Martins, do Minas Tênis, foi o terceiro melhor das eliminatórias. Vencedor da prova na Universíada, ele marcou 23s95.

Nos 200 metros medley, a australiana Taylor McKeown, do Minas Tênis, voltou a se destacar. Ela liderou a prova, com o tempo de 2min17s49, ao superar a recordista sul-americana, a brasileira Joanna Maranhão - 2min17s67. No masculino, Henrique Rodrigues, do Pinheiros, dominou, com 2min05s55.

Ainda nesta manhã, Luiz Altamir Melo, do Flamengo, e Viviane Jungblut, do Grêmio Náutico União/RS, lideraram os 400 metros livre. Altamir anotou 3min53s29, enquanto Viviane registrou 4min21s35.