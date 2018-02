Vice do COI é condenado a prisão O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o sul-coreano Kim Un Yong, foi condenado nesta quinta-feira a dois anos e meio de prisão por corrupção. Além do encarceramento, a corte do distrito de Seul determinou que Yong terá de pagar uma multa de US$ 660 mil. O dirigente foi considerado culpado num processo que apurava denuncias de corrupção no comitê organizador dos Jogos Asiáticos de 2003 e de desvio de dinheiro na Federação Mundial de Taekwondo. Segundo apurou a investigação Kim Un Yong, de 73 anos, aceitou suborno de várias empresas - entre elas, duas fabricantes de produtos esportivos e uma empresa de transporte - quando atuava no comitê organizador. Apurou ainda que ele se apropriou de U$ 3 milhões de fundos públicos e de patrocinadores que seriam destinados à Federação. Com a decisão judicial, Kim Un Yong deverá ser expulso do COI. A entidade já havia afastado o dirigente de suas funções desde de abertura do processo. A promotoria pública considerou a pena branda, já que havia pedido 7 anos de prisão para o acusado.