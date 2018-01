Vice do COI vê boas chances para País A julgar pelo discurso entusiasta do vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o Brasil deve se considerar um dos favoritos à conquista do direito de ser a sede da Olimpíada de 2012. Em visita ao Rio de Janeiro, o dirigente elogiou o País e destacou as vantagens brasileiras na disputa: o amor do povo pelos esportes, o apoio recebido de seus governantes e o fato de a América do Sul ainda não ter realizado os Jogos Olímpicos. "O COI sabe bem que não é fácil organizar o esporte num país como o Brasil e cada vez mais respeitamos os esforços feitos nos últimos anos", disse Thomas Bach, ressaltando a importância do trabalho do presidente de Honra da Fifa, João Havelange, e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. "O Brasil tornou-se líder em termos olímpicos, esportivos e também na organização de seus eventos." O vice-presidente do COI ainda ressaltou os avanços obtidos pelo Brasil desde que inspecionou a cidade, em 1996, na disputa pela sede da Olimpíada de 2004. Ele lembrou que na ocasião o "momento não era favorável", mas entende que hoje a realidade é outra e, como exemplo disso, enalteceu o projeto da cidade carioca para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. "Assisti ontem à apresentação do projeto dos Jogos de 2007 e ela está seguindo os padrões olímpicos. Vi novas idéias sobre a Vila Olímpica, locais de competição e novos conceitos para o transporte e infra-estrutura", contou Thomas Bach, lembrando que a organização de um Pan-Americano é bem complicada, por envolver 35 modalidades esportivas contra as 28 de uma Olimpíada. "Tenho a certeza de que o Pan de 2007 será o melhor de todos os tempos." Estratégia - Enquanto Thomas Bach declarava sua paixão pelo Rio, a secretária de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, Nádia Campeão, assistiu a tudo e tentou ganhar alguns pontos na briga doméstica com a cidade carioca pelo direito de representar o País na disputa pelos Jogos de 2012. Ela chegou antes de o evento começar e conversou com alguns eleitores, enquanto os representantes do Rio, muito atrasados, apareceram somente na hora das despedidas. "Elogiar o Rio é natural e não é novidade. Todos gostam daqui", disse Nádia Campeão. "Agora, não estamos participando de um concurso de belezas naturais, o que torna a candidatura de São Paulo ainda mais forte." A escolha da representante brasileira na disputa pela sede dos Jogos Olímpicos de 2012 está prevista para o dia 7 de julho. Já a eleição da cidade responsável pela realização da Olimpíada será realizada em julho de 2005. O vice-presidente do COI esteve no Rio para presentear o COB com uma van Sprinter Mercedes-Benz, empresa que é uma das patrocinadoras da entidade.