Vicente Lenílson consegue dois índices Vicente Lenílson conseguiu neste domingo, durante a disputa do GP Rio de Atletismo, o índice para duas provas do Mundial de Helsinque, que será em agosto. Medalhista olímpico (prata em Sydney/2000 e bronze em Atlanta/96, ambas no 4x100m livre), ele garantiu sua vaga nos 100 e nos 200 metros rasos. Outro destaque brasileiro foi Jadel Gregório, que foi ouro no salto triplo. Nos 100 metros, Vicente Lenílson chegou em terceiro lugar, com o tempo de 10s17. E nos 200 metros, ele terminou na segunda posição, ao fazer 20s59 - o norte-americano Joshua Johnson ganhou essas duas provas no GP Rio de Atletismo. Vicente Lenílson já tinha feito o índice exigido pela IAAF para os 100 e os 200 metros em 2004, mas precisava confirmar as marcas este ano para garantir sua ida ao Mundial de Helsinque. E Jadel Gregório, que precisou dar apenas um salto para ganhar a medalha de ouro no GP Rio de Atletismo (17,58 metros), já tinha vaga assegurada no Mundial. Os atletas brasileiros ainda têm outras chances de assegurar índice para o Mundial - a data-limite é o dia 24 de julho. E a principal delas é o Troféu Brasil de Atletismo, de 16 a 19 de junho, em São Paulo. Resultados - O Brasil conquistou outras medalhas no GP Rio de Atletismo, mas as provas foram dominadas por atletas estrangeiros - no total, foram 150 participantes de 15 países. Fabiano Peçanha foi o terceiro colocado na prova dos 800 metros e, com o tempo de 1m45s86, conseguiu o índice B (1m46s60) para o Mundial de Helsinque. Mas ele ainda precisa fazer essa marca mais uma vez ou atingir a A (1m45s40) para confirmar sua vaga. Além disso, Lucimar Aparecida foi prata (200m), Keila Costa ganhou bronze (salto triplo), Patrícia Lobo levou bronze (3.000m com obstáculos), Juliana de Paula Azevedo conquistou prata (800m) Maria Laura Almirão terminou com o bronze (400m) e Isabel Rocha Silva faturou outro bronze (400m com barreiras).