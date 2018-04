Vicente Lenílson desiste de disputar 100m no Mundial

O revezamento é uma das esperanças brasileiras no Mundial de Berlim. Com Vicente Lenílson, a equipe do País foi medalha de prata da prova nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, e no Mundial de 2003.

Se não terá Vicente Lenílson o Brasil ainda será representado nas preliminares dos 100 metros, que vão começar às 6h40 (horário de Brasília) de sábado. José Carlos Moreira, o "Codó" e Basílio de Moraes Júnior vão tentar se classificar para a segunda fase, que será disputada a partir das 13h50.

Outros atletas brasileiros também vão competir a partir de sábado. Fabiana Murer vai disputar a prova de qualificação do salto com vara. Ela tem o segundo melhor salto da temporada (4,82 metros).

Dois brasileiras vão participar da primeira final do Mundial - a marcha masculina de 20 quilômetros - que terá início às 8 horas: Moacir Zimmermann e José Alessandro Bagio."Tive uma lesão muscular nos treinamento o que foi prejudicial, mas melhorei um pouco agora", afirmou Moacir.

A partir das 5h50, Sabine Heitling disputa a preliminar dos 3 mil metros com obstáculos. Ela é a detentora do recorde sul-americano, com o tempo de 9min41s22. Gisele de Oliveira disputa, às 6 horas, as eliminatórias do salto triplo. Já Mahau Suguimati compete na preliminar dos 400 metros com barreiras a partir das 15h20.