Vicente Lenílson é ouro nos 100 metros O velocista brasileiro Vicente Lenílson ganhou neste sábado a medalha de ouro nos 100 metros rasos do GP da França, em Villeneuve-d?Ascq, ao registrar o tempo de 10s30. Em segundo ficou o nigeriano Uchenna Emedolu, com 10s38, mesmo tempo de Frank Fredericks, da Namíbia. O brasileiro André Domingos chegou em quinto, com a marca de 10s48. Nos 200 metros, Domingos ficou em terceiro ao marcar o tempo de 20s99 e ficou com a medalha de bronze. O vencedor da prova foi o francês Ronald Pognon (20s76). Em segundo lugar chegou o norte-americano Joshua Johnson (20s98). Nos 400 metros, Anderson Jorge Oliveira dos Santos ficou em sexto, com o tempo de 46s40, e nos 800 metros, Osmar Barbosa dos Santos garantiu a medalha de bronze (1m47s09). Nos 110 metros com barreira mais um bronze para o Brasil: Redelén Melo dos Santos (13s50).