Vicente Lenílson está na final do Mundial Indoor O atleta brasileiro Vicente Lenílson conseguiu se classificar nesta sexta-feira para a final dos 60 metros do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, disputado em Moscou, na Rússia. De quebra, ele estabeleceu o novo recorde sul-americano da categoria, que pertencia ao também brasileiro Robson Caetano da Silva. Lenílson ficou em terceiro na sua série, com tempo de 6s60, e se classificou como um dos dois melhores terceiros colocados das três baterias da prova. Na soma geral dos tempos, o brasileiro foi o quinto melhor dos 24 atletas que disputaram a semifinal. A final dos 60 metros em pista coberta acontecerá ainda nesta sexta-feira.