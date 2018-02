Vicente Lenílson garante vaga nos 100m Vicente Lenílson ganhou neste domingo a prova dos 100 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo, no Ibirapuera, em São Paulo. Com o tempo de 10s13, ele confirmou a sua classificação para os Jogos de Atenas. André Domingos, que foi o segundo colocado com 10s15, também garantiu vaga olímpica.