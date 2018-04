Vicente Lenílson na semifinal dos 100m Vicente Lenílson foi o único brasileiro que conseguiu passar para a semifinal dos 100 metros rasos nos Jogos de Atenas. Com o tempo de 10s26, ele ficou em terceiro lugar em sua bateria - vai disputar a vaga para a final na tarde deste domingo. Já André Domingos e Jarbas Mascarenhas acabaram eliminados na segunda rodada da prova mais rápida do atletismo. André Domingos foi apenas o 8º colocado em sua bateria (10s34), enquanto Jarbas Mascarenhas terminou em 7º na sua (10s30). O melhor tempo das semifinais foi do norte-americano Shawn Crawford, com 9s89. Já entre os 16 homens mais rápidos dos Jogos Olímpicos, Vicente Lenílson volta à pista às 14h55 deste domingo (no horário de Brasília) para buscar vaga na final, que acontece no mesmo dia, a partir das 17h10.