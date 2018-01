Vicente Lenílson termina em 7º no Mundial de Atletismo O atleta brasileiro Vicente Lenílson ficou em sétimo lugar na final dos 60 metros em pista coberta do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, realizado em Moscou, na Rússia. Ele fez o tempo de 6s62, superior apenas ao do cubano Henry Vizcaino. O grande ganhador da medalha de ouro nos 60 metros foi o norte-americano Leonard Scott, que marcou 6s50. Em segundo, com a prata, ficou o russo Andrey Yepishin, com 6s52. Já o bronze foi para o também norte-americano Trammell Terrence, que cravou o tempo de 6s54. Apesar de não ter ganho medalha, Lenílson vai voltar para o Brasil como detentor do novo recorde mundial sul-americano dos 60 metros em pista coberta. Ele conquistou essa marca ao registrar 6s60 na semifinal do Mundial. O recorde anterior pertencia ao também brasileiro Robson Caetano da Silva, com 6s63.