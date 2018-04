Victor pega tudo e o Grêmio goleia o Fla Com seis grandes defesas em momentos decisivos, o goleiro Victor foi o principal personagem do time do Grêmio na goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, ontem à tarde, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileiro. A vitória deixou a equipe gaúcha com 28 pontos, enquanto o time carioca ficou com 27. O resultado foi melhor que o futebol apresentado pelo Grêmio, que saiu na frente com uma cabeçada de Perea aos 15 minutos de jogo. Aos 25, Everton empatou, após um bom passe de Adriano. O Flamengo, que estava bem melhor na partida, foi para cima, pressionou, criou chances e só não virou o placar porque Victor fez três grandes defesas nos 10 minutos finais do primeiro tempo. No segundo tempo, após mais três "milagres" de Victor, Réver aumentou para 2 a 1 aos 12 minutos e Jonas, em duas cobranças de pênaltis, aos 36 e aos 43, fechou o placar em 4 a 1. "Foi a melhor apresentação de minha carreira", admitiu o goleiro Victor, bastante aplaudido pelo público no Olímpico.