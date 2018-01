Victor Rosa está na final do salto Victor Rosa garantiu a participação brasileira na final da prova de salto, que acontecerá domingo, no ginásio do Ibirapuera. Nesta sexta-feira, ele ficou em 5º lugar na fase de classificação da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica, com a nota 9,337. O primeiro colocado foi o alemão Matthias Fahrig, com 9,475.