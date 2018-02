Victor Rosa ganha prata na final do solo na etapa alemã O ginasta brasileiro Victor Rosa conquistou, na manhã deste sábado, a medalha de prata na final do solo na etapa de Cottbus (Alemanha) da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Victor conseguiu a nota de 15.475 pontos(na fase classificatória ele havia feito 15.300), ficando atrás do ucraniano Vadym Kuvakin, que garantiu o ouro ao alcançar 15.525. O bronze foi para o italiano Enrico Pozzo. Na etapa de Cottbus, Victor não pode contar com a companhia de Diego Hypólito, que machucou o pé direito na etapa da França, na última semana. Ele deve ficar 15 dias em recuperação. Quem também ganhou medalha foi a ginasta Jade Barbosa, no salto sobre o cavalo. Ela ainda disputa as finais no solo e na trave.