Vida de Rocky Marciano vai ser contada nas telas do cinema

A lenda do boxe, Rocky Marciano, terá sua vida levada às telas do cinema em sua primeira cinebiografia autorizada. A M.E.G.A. Film, de Morris S. Levy, adquiriu os direitos da família de Marciano e irá produzir o filme com roteiro assinado por Terri Apple. O filme contará a vida de Marciano da infância até sua morte em 1969 em um acidente aéreo. Marciano, de origem italiana, foi o único campeão de boxe a se aposentar sem nunca ter perdido uma luta, com um total de 49 vitórias, sendo 43 por nocaute. O irmão mais jovem do lutador, Lou, forneceu ao roteiro dados inéditos do campeão e de sua vida, inclusive de sua relação com a mulher e o pai. A família de Marciano manifestou como este filme pode ofuscar os telefilmes não autorizados "Marciano" realizado pela ABC em 1979, com Tony Lo Bianco como protagonista, e "Rocky Marciano" de 1999, com Jon Favreau. "Ambos não revelaram aquilo que realmente era meu irmão", disse Lou Merciano. "Ele era muito irrequieto, impaciente, muito curioso e brincalhão, não o típico briguento de rua". Levy programou a estréia do filme de Marciano para o ano que vem esperando alcançar o mesmo sucesso de outras cinebiografias como "Ray" (2004) e "Jhonny & June" (2005).