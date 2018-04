Vida de Vanderlei pode virar filme Herói da maratona olímpica de Atenas, quando foi atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan e acabou ficando com a medalha de bronze, Vanderlei Cordeiro de Lima virou celebridade mundial. Tanto que a história da sua vida atraiu um cineasta norte-americano e pode até parar nas telas dos cinemas. Ao voltar de Atenas, o técnico Ricardo D?Angelo encontrou, em seu celular, cinco mensagens de um cineasta de Nova York, Loyso Smolinsky, que queria um contato com Vanderlei. O interessado foi informado de que o manager internacional do maratonista é o escritório da Global Sports Communication, do empresário Jos Hermens, na Holanda, que já negocia com o cineasta. "Eles disseram que têm interesse em fazer um filme da vida dele e o contato da Global já viajou para Nova York. Só pedi para que não esqueçam que o Vanderlei antes de tudo é um atleta, que é preciso preservar a carreira dele como atleta", explicou Ricardo D?Angelo. Mas as homenagens a Vanderlei não páram por aí. O brasileiro receberá o prêmio Abeb Bikila, dia 7 de novembro, na Maratona de Nova York, uma das mais tradicionais do mundo. Na sequência, dia 28, ganha homenagem também na Maratona de Milão. No Brasil não é diferente. Ele já participou de diversos programas de televisão, como os da Ana Maria Braga, Jô Soares, Casseta & Planeta e Gilberto Barros. Além disso, abriu o desfile de 7 de Setembro em Brasília e, depois, foi convidado para ir ao palanque presidencial. "A principal surpresa, que nunca esperava, era abrir o desfile em Brasília com o presidente Lula?, contou Vanderlei, lembrando de outro momento marcante desde que voltou ao Brasil. ?O que mais me emocionou foi o Emanuel, do vôlei de praia, me dando a medalha (de ouro) dele." Nesta sexta-feira, Vanderlei foi novamente destaque. Dessa vez, durante a entrega aos medalhistas olímpicos de prêmios em ouro feitos pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), na Praça Antônio Prado, centro de São Paulo. Pelo bronze, ele teria direito a 250 gramas de ouro, mas ganhou 1kg, como se tivesse vencido a maratona em Atenas - além disso, levou outro quilo de ouro pelo fato de ser atleta do clube BM&F Atletismo. Vanderlei está gostando da vida de celebridade. E espera investir os 2 quilos de ouro (R$ 74 mil) em imóveis. "Está sendo maravilhoso, porque estou descontraído, não estou treinando e tenho tempo para atender aos pedidos. Estou aproveitando ao máximo este momento", afirmou. Na próxima semana, Vanderlei descansará para valer, em Maringá (PR), onde mora. Mas sua volta às competições já está programada. Deve ser uma maratona entre fevereiro e abril. E, aos 35 anos, promete "administrar" a carreira para correr nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.