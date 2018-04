VÍDEO - Mike Tyson se diverte na pesagem do UFC 160, em Las Vegas

SÃO PAULO - O Brasil terá três representantes no UFC 160, que será disputado neste sábado em Las Vegas (Estados Unidos), e nesta sexta eles participaram da pesagem do evento sob olhares atentos de Mike Tyson, que fez questão de cumprimentar todos os atletas e distribuiu sorrisos.

O momento mais tenso foi quando o russo Khabib Nurmagomedov, com sua espalhafatosa peruca loira, encarou o norte-americano Abel Trujillo, mas o adversário não gostou muito da proximidade do rival e deu um forte empurrão. O presidente do UFC, Dana White, teve de separar a dupla enquanto Tyson dava risadas. Já Cigano apareceu com sua camisa do Corinthians e levantou os brasileiros presentes. Na sequência, Pezão entrou para a pesagem com uma camiseta homenageando seu estado, a Paraíba.

Antonio Pezão fará a principal luta da noite no MGM Grand Garden Arena e tentará tirar de Cain Velasquez o cinturão dos pesados. Antes, Júnior Cigano, ex-detentor do título, vai encarar Mark Hunt e, se vencer, será o próximo desafiante do cinturão. E no terceiro principal combate, Glover Teixeira encara James Te Huna e tenta manter sua invencibilidade no UFC.