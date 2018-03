Vila do Pan terá ar-condicionado para todos A decisão do presidente da República Dominicana, Hipólito Mejía, de autorizar o aluguel e instalação de aparelhos de ar-condicionado em todos os apartamentos da Vila Pan-Americana já começou a causar polêmica. O calor nessa época do ano no país era uma das principais preocupações dos atletas para os Jogos Pan-Americanos, que começam dia 1º de agosto. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos (Copan), José Joaquín Puello, explicou que, como "países ricos, como Brasil, Estados Unidos e Canadá" já haviam providenciado ar-condicionado para suas delegações, Mejía resolveu oferecer o mesmo conforto aos pobres, "para que não haja discriminação". O governo dominicano vai dividir as despesas do aluguel com a Organização Esportiva Pan-Americana (Odepa). A Vila Pan-Americana tem 720 apartamentos, cada um com três quartos. Às vésperas da abertura dos Jogos, a decisão governamental é o assunto mais discutido na República Dominicana. Rádios, tevês e jornais fazem referência ao "gasto energético desnecessário", enquanto a população, nas ruas, se queixa dos freqüentes apagões, que se prolongam por mais de dez horas, e organizações civis convocam mobilizações, panelaços e piquetes por todo o país contra o aumento dos combustíveis, da cesta básica e dos cortes de energia. Em Santo Domingo, está quase tudo pronto para a abertura oficial dos Jogos. Centenas de operários trabalham nos retoques finais e na limpeza do Centro Olímpico Juan Pablo Duarte e do Parque Del Este, que, juntos, abrigarão 16 dos 38 esportes que serão disputados. Quase todos os locais de competição já foram inaugurados - a pista de hipismo e o campo de tiro esportivo serão entregues neste sábado. Brasil - Aos poucos, a Vila Pan-Americana vai ganhando vida. No domingo, mais 92 atletas brasileiros, além de integrantes de comissões técnicas, seguem para Santo Domingo. No Rio, embarcam as equipes do futebol feminino (18 atletas), luta greco-romana (2) e remo (17). Em São Paulo, o tiro esportivo (25) e o handebol feminino e masculino (30 atletas no total). No hipismo, que tem viagem marcada para segunda-feira, a Confederação Brasileira definiu que Pedro Paulo Lacerda/ Audi San Diego será o conjunto reserva na equipe de saltos.